Der Grunewald im Süd-Westen Berlins ist eines der größten Waldgebiete der Hauptstadt. In dessen Mitte liegt der zentrale Sprengplatz des Landes. Wann immer in Berlin explosive Stoffe wie Weltkriegsbomben oder Feuerwerkskörper gefunden oder beschlagnahmt werden, kommen sie zur Vernichtung in den Grunewald. Das ist so seit dem Jahr 1950. Zuletzt sollten dort rund 25 Tonnen an Explosivmitteln unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen zwischenlagern.