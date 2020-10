Begleitet von lautstarken Protesten räumt die Polizei mit einem Großaufgebot in Berlin-Friedrichshain das besetzte Haus "Liebig 34". Mit Kettensäge und Brecheisen verschafften sich Einsatzkräfte am Freitagmorgen kurz nach 07.00 Uhr Zutritt zu dem von Bewohnern verbarrikadierten Gebäude. Andere Beamte drangen über ein Fenster im ersten Stock mit Trennschleifern in das Innere vor.