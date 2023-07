Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will kurzfristig Maßnahmen ergreifen. "Wir werden nicht dulden, dass ein kleiner Teil unserer Bäder zu rechtsfreien Räumen wird", sagte er am Mittwoch in Berlin. Wie die Maßnahmen konkret aussehen sollen, ließ Wegner offen. Er deutete aber an, dass er Polizeipräsenz in den Bädern kritisch sieht.