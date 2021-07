Zwei deutsch-deutsche Beispiele städtebaulicher Nachkriegsmoderne sollen künftig zum Welterbe gehören. Berlin will die früheren DDR-Wohngebiete an der Karl-Marx-Allee und das Hansa-Viertel im Westen auf der prestigeträchtigen Liste der Unesco unterbringen. Die seit Jahren diskutierten Pläne brachte der Senat am Dienstag auf den Weg.