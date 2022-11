Juristisch sehr viel schwieriger zu beantworten sei die Frage, ob jemand, der eine Straße blockiert, am Ende auch wegen fahrlässiger Körperverletzung oder fahrlässiger Tötung haftbar gemacht werden kann. "Da kommt es immer auf die Kausalität an, also ganz konkret in diesem Fall die Frage: Wäre die Radfahrerin noch am Leben, hätte es diese Blockade nicht geben?", erklärt Tacke.