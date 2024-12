Der 25-Jährige wurde schließlich festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Nach Angaben der Berliner Polizei soll er noch heute einem Bereitschaftsrichter vorgeführt werden. Er konnte keinen Führerschein vorweisen, zudem wurden in seinem Auto Drogen und eine Softairwaffe gefunden. Die Einsatzkräfte, die in dem von dem 25-Jährigen gerammten Fahrzeug saßen, erlitten Schmerzen an Kopf, Rücken und Extremitäten. Sie blieben jedoch im Dienst.