Eröffnet wurde die 70. Berlinale von "Alien"-Ripley Sigourney Weaver als Literaturagentin in "My Salinger Year", zusammen mit Margaret Qualley und Douglas Booth - der Film läuft in der Sektion Berlinale Special. Johnny Depp spielt in "Minamata" einen Kriegsfotografen und wird am Freitag Abend auf dem Roten Teppich des Friedrichstadtpalastes erwartet.



Roberto Benigni schlüpft für die neue Realverfilmung um die zum Leben erwachende Holzpuppe "Pinocchio" in die Rolle des Tischlers Gepetto. Omar Sy ("Ziemlich beste Freunde") stellt sich als französischer Polizist in "Police" einem moralischen Dilemma um einen illegalen Einwanderer. Die ehemaligen First Lady Hillary Clinton kommt mit einem Dokumentarfilm über ihr Leben nach Berlin. Der Goldene Ehrenbär geht in diesem Jahr an die britische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Helen Mirren für ihr Lebenswerk verliehen.