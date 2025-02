75. Berlinale startet mit Stars und deutschem Film "Licht"

Es ist wieder soweit: Die Berlinale rollt den roten Teppich aus. In zwei Wochen sind 24 internationale Filme zu sehen. Chancen auf einen "Goldenen Bären" hat auch Julia Jentsch.

Bei Eiseskälte und mitten im Wahlkampf-Showdown startet heute in Berlin Deutschlands größtes und oft sehr politisches Filmfestival - die 75. Jubiläums-Berlinale. Erwartet werden aber auch wieder reihenweise Hollywood-Stars. 12.02.2025 | 2:06 min

Die Hauptstadt Berlin erwacht aus dem Winterschlaf, wenn die Berlinale ihre roten Teppiche ausrollt. Tricia Tuttle verspricht als neue Berlinale-Chefin tiefe Reflexionen über aktuell gesellschaftliche Themen und viele filmische Glanzlichter.

Glanz und Glamour - das gehört seit 120 Jahren zur Filmgeschichte. Es ist als ob wir uns mit den Stars verbinden. Sie helfen uns, an die Magie des Kinos zu glauben. „ Tricia Tuttle, Leiterin der Berlinale

Timothèe Chalamet verkörpert Bob Dylan

Eine beeindruckende Riege internationaler Stars ist angekündigt. Timothèe Chalamet, der mit seinem nuancenreichen Spiel bereits die Herzen vieler Fans erobert hat, präsentiert das Biopic "Like A Complete Unknown" in dem er die Musiklegende Bob Dylan verkörpert.

Außerdem auf dem roten Teppich: Jessica Chastain, Edward Norton sowie Rebecca Hall, Nina Hoss, Michel Blanc oder auch Marion Cortillard. Glamour, Glanz und ein deutscher Film zur Eröffnung.

Statt einer Limousine wählt der Schauspieler ein Fahrrad, um bei der Premiere seines neuen Films in London zu erscheinen. Auch zum Posen ist er sich mit dem Rad nicht zu schade. 16.01.2025 | 0:35 min

Nicolette Krebitz und Lars Eidinger brillieren in "Das Licht"

Tom Tykwers Eröffnungsfilm "Das Licht" erzählt die Geschichte einer entfremdeten Familie, deren Leben durch eine syrische Haushälterin neue Impulse erhält.

Lars Eidinger und Nicolette Krebitz brillieren in dem Film zur Eröffnungsveranstaltung, die erstmals nicht nur im Berlinale Palast sondern in sieben weiteren Kinos in Deutschland zu sehen seien wird.

Der Film hat so viel Freude, aber er scheut sich auch nicht davor, die Komplexität der Welt in der wir leben zu betrachten. Er entscheidet sich dafür, in dunklen Momenten das Licht zu sehen und ich denke, das brauchen wir. „ Tricia Tuttle, Leiterin der Berlinale

Um den begehrten Goldenen Bären konkurieren 19 Filme. Regisseur Richard Linklater wird sein neustes Werk "Blue Moon" mit Ethan Hawke und Margret Qualley vorstellen, das die Lebenskrise des Songtexters Lorenz Hart beleuchtet. Auch Mary Bronsteins "If I had Legs I`d Kick You" sorgt mit einer beeindruckenden Besetzung, darunter Asap Rocky und Rose Byrne für Aufsehen.

Die diesjährige Berlinale startet am Donnerstag mit dem deutschen Spielfilm „Das Licht“ von Regisseur Tom Tykwer. Insgesamt sind bei der 75. Ausgabe des Filmfestivals 240 Filme zu sehen. 19 Produktionen gehen ins Rennen um die Goldenen und Silbernen Bären. 12.02.2025 | 7:59 min

Julia Jentsch und Felix Kramer könnten einen Goldenen Bären bekommen

Unter den deutschen Stars die im Bären-Rennen sind: Julia Jentsch und Felix Kramer in "Was Marielle weiß". Ein bissiger Film über den Verlust von Privatsphäre zwischen Kindern und Eltern. Hanna Schygulla ist im zweiten deutschen Wettbewerbsbeitrag "Yunan" zu sehen.

Eine internationale Jury um Todd Haynes wird über die Bären entscheiden.

Was wir nicht wollen ist eine einzige politische Perspektive, wir wollen viele verschiedene Stimmen hören (...) Raum für Ausgewogenheit schaffen. „ Tricia Tuttle, Leiterin der Berlinale

Die neue Leiterin hat eine neue Rubrik "Perspectives" für Debütfilme vielversprechender Filmemacher geschaffen. Sie will, dass über Filme geredet wird. So wird von der Radikalisierung zweier Jugendlicher in der ostdeutschen Provinz erzählt.

"Ich glaube, das Filmfestival bietet etwas für jeden Geschmack und ich liebe diese Bandbreite", so die Leiterin der Berlinale Tricia Tuttle über die diesjährige Filmauswahl. 07.02.2025 | 8:00 min

Auch der Nahost-Konflikt spielt auf der Berlinale eine Rolle

Die Berlinale zeigt auch Tom Shovals "A letter to David". Der israelische Schauspieler David Cunio ist seit dem Überfall am 7. Oktober 2024 noch immer Geisel der Hamas.

Ich hoffe das wir ein Umfeld schaffen können, in dem die Menschen respektvoll miteinander sprechen und respektieren, dass wir manchmal unterschiedliche Versionen der Wahrheit haben. „ Tricia Tuttle, Leiterin der Berlinale

Ein Goldener Bär ist schon vergeben: Der Ehrenbär für Tilda Swinton. Eine Ehrung für eine der aufregendsten Schauspielerinnen der Welt. Er ist aber auch eine Anerkennung für ihre Treue zum Februar-Festival an der Spree: Swinton war bereits 20 Mal auf der Berlinale.

Sylvia Bleßmann ist Rdeakteurin im ZDF-Landesstudio Berlin.