Die Dystopie "The Blue Trail" gehört genauso zu den Favoriten wie Richard Linklaters "Blue Moon" mit Ethan Hawke. Wir sprechen mit Katja Nicodemus.

Diese Berlinale hat mit Schnee begonnen. Nicht nur zwei oder drei Flocken aus grauem Hauptstadthimmel gekrümelt, sondern eine richtige weiße Decke über der ganzen Stadt, sodass die Lichter des Eröffnungsabends besonders schön glitzerten. Damit war auch mal wieder klar, was das Filmfest Berlins von der europäischen Konkurrenz unterscheidet.

Ich meine, es schneit. In Cannes, da hopst man zwischen Filmen irgendwie mal eben ins Mittelmeer. Das macht man in Berlin ja eher selten.

Trotz knackiger Kälte wissen die Stars der Leinwand, was sie ihren Fans schulden und schrieben Autogramme, bis die Finger zu kalt waren. Robert Pattinson blieb lange bei den Autogrammjägern, Benedict Cumberbatch auch und Timothée Chalamet zog zur Freude der Anwesenden auch noch seinen rosa Hoodie aus und posierte im farblich passenden Unterhemd.

Berlinale ist, wenn sich Branchenprofis, Medienleute und Filmfans im Publikum und in der Stadt begegnen. Wenn im Kino zufällig Filmregisseur Volker Schlöndorff so nah sitzt, dass klar wird, welche Kinospäße der Altmeister lustig findet. Oder Schauspielerin Nina Hoss morgens mit dem Kaffeebecher in der Hand einem auf der Straße entgegenkommt.