75 Jahre Berlinale : Stars, Skandale und viele Filme an der Spree

von Sylvia Bleßmann 12.02.2025 | 15:38 |

Eine neue Ära beginnt mit Tricia Tuttle an der Spitze der Berlinale im 75. Jubiläumsjahr. Die US Amerikanerin tritt ein großes Erbe an - ein Blick in die Geschichte des Festivals.