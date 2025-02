Berlinale 2025: "Drømmer" gewinnt Goldenen Bären

Die Preisverleihung - moderiert von Désirée Nosbusch - begann im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz in Berlin um 18 Uhr. Sie stellt den Höhepunkt einer jeden Berlinale da. Ganz vorbei ist das Filmfestival damit aber noch nicht: Am 23. Februar endet die Berlinale mit einem Publikumstag.