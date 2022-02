Für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle wurde Laura Basuki in "Nana" ("Before, Now und Then" / Indonesien) mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet. Für eine Herausragende Künstlerische Leistung wurde außerdem "Everything will be ok" von Rithy Panh aus Kambodscha mit einem Silbernen Bären bedacht.