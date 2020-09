Als bester Darsteller ist der italienische Schauspieler Elio Germano ausgezeichnet worden. Er bekam den Silbernen Bären für seine Rolle im Künstlerdrama "Hidden Away" ("Volevo nascondermi"). In dem Film spielt er einen Maler, der lange als Ausgestoßener lebte.Germano war auch noch in einem zweiten Wettbewerbsfilm zu sehen - als brutaler Familienvater in "Favolacce". Bereits 2008 gehörte er zu den Shooting Stars der Berlinale - also zu den europäischen Nachwuchstalenten, die das Festival ehrt. Er spielte zum Beispiel auch an der Seite von Bruno Ganz in "Das Ende ist mein Anfang".