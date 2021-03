Von Maria Schrader mit einem Silbernen Bären geehrt wurde Maren Eggert in "Ich bin dein Mensch" für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle. Der Silberne Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle geht an Lilla Kizlinger in "Forest - I See You Everywhere" von Bence Fliegauf.