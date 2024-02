Berlinale 2024: Wer gewinnt den Goldenen Bären?

Die Preisverleihung der Berlinale jetzt im Livestream 25.05.2019

Die Lieblinge des Berlinale-Publikums vor der Verleihung waren: Das Doku-Drama "Pepe", das Familiendrama "Sterben", der Essay-Film "Architecton" und der iranische Spielfilm "My Favourite Cake". 23.02.2024 | 1:51 min

20 Filme im Bären-Rennen

Eine siebenköpfige Jury unter dem Vorsitz der kenianischen Schauspielerin Lupita Nyong'o entscheidet über die Vergabe der Preise und vergibt im Berlinale-Palast in Berlin die begehrten Bären an ihre Preisträger.

Der US-amerikanische Regisseur Martin Scorsese ist mit dem Goldenen Ehrenbär ausgezeichnet worden. Seit den 70ern zählt er zu den stilprägendsten Kino-Regisseuren weltweit. 21.02.2024 | 2:29 min

Friedensfilmpreis und Gläserner Bär vergeben

Im Vorfeld sind bereits der Friedensfilmpreis an den Dokumentarfilm "Favoriten" von Ruth Beckermann verliehen worden, wie die Heinrich-Böll-Stiftung mitteilte. In der Jurybegründung für den Friedensfilmpreis heißt es, Beckermann zeige eindrücklich, dass Bildungsarbeit Friedensarbeit ist. Der Friedensfilmpreis gehört zu den unabhängigen Preisen der Berlinale und wurde zum 39. Mal vergeben.

Der jordanische Film "The Strangers' Case" von Brandt Andersen hat den zum 19. Mal verliehenen Amnesty-Filmpreis erhalten. Die Produktion könne einen Beitrag leisten zu einem Aufschrei der Zivilgesellschaft, um die menschenverachtende Flüchtlingspolitik in Europa zu beenden, erklärte die Preisjury. Der Spielfilm zeigt die Odyssee einer Flucht aus Syrien.

Den Gläsernen Bären für den besten Film der Generation 14-plus vergab die Jury an "Last Swim" von Sasha Nathwani. Der Große Preis der Internationalen Jury für den Besten Film in der Generation 14-plus ging an "Comme le feu" von Philippe Lesage.