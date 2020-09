Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem ein duales System der Krankenversicherung besteht: 2019 waren 8,74 Millionen Bundesbürger privat versichert, die Gesetzlichen Krankenkassen hatten 73 Millionen Mitglieder. Seit Jahren steht dieses System in der Kritik. Geht es nach Grünen, SPD und der Linken soll so schnell wie möglich eine einheitliche Bürgerversicherung eingeführt werden.