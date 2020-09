Ronaldinho sitzt in Paraguay in Untersuchungshaft. Archivbild

Quelle: Jorge Saenz/AP/dpa

Ein Berufungsgericht in Paraguays Hauptstadt Asuncion hat die Untersuchungshaft für den brasilianischen Ex-Fußballstar Ronaldinho und seinen Bruder Roberto Assis bestätigt. Das Gericht habe einen Antrag der Verteidigung, die U-Haft in Hausarrest umzuwandeln, abgewiesen.



Auch ein angebotenes Anwesen habe für das Gericht nichts an der Fluchtgefahr und dem Risiko der Behinderung der Untersuchung geändert, schrieb "ABC Color". Die Brüder sind wegen der Verwendung gefälschter Dokumente angeklagt.