Für Mira steht an diesem Tag eine Erdbestattung an. Eine Seltenheit: Nur noch jeder Fünfte in Deutschland wird auf diese Weise bestattet. Zusammen mit ihrem Kollegen fährt sie den Sarg zum Friedhof. Dort angekommen, schiebt sie ihn mithilfe eines Rollwagens in die Kapelle. Die Blumenkränze hat die Floristin bereits angeliefert: weiße Rosen. Wie ein Mensch verabschiedet werden will, ist sehr individuell.