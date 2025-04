Was lesen eigentlich Sebastian Fitzek und Caroline Wahl? Am Welttag des Buches verraten neun Bestseller-Autoren, welches Buch sie berührt oder zum Nachdenken gebracht hat.

Bestseller-Autor Sebastian Fitzek: "Die unendliche Geschichte" ist sein Lieblingsbuch. Quelle: Marcus Höhn

Sebastian Fitzek: Lieblingsbuch hat "Tor zur Fantasiewelt eröffnet"

Wie entsteht bei einem Schriftsteller der erste Wunsch, eine Geschichte erzählen zu wollen? Fragt man den erfolgreichen Psychothriller-Autor Sebastian Fitzek, lautet die Antwort: die Lektüre des Buches "Die unendliche Geschichte" von Michael Ende.

Dieses Buch im Buch, diese unglaublich fantasievolle Geschichte, hat mir das Tor zur Fantasiewelt eröffnet und hat vielleicht schon damals den heimlichen Wunsch in mir geschaffen, selbst einmal eine Geschichte erzählen zu wollen. „ Sebastian Fitzek, Autor

Caroline Wahl: Roman "beschäftigt mich immer noch"

Das Buch "Heilung" ist die Empfehlung von Autorin Caroline Wahl. Quelle: Frederike Wetzels

Über ihr aktuelles Lieblingsbuch "Heilung" von Timon Karl Kaleyta sagt Autorin Caroline Wahl: "Wie im Wahn musste ich den Roman in einem Rutsch lesen und er beschäftigt mich immer noch."

Man folgt dem namenlosen Ich-Erzähler, der nicht schlafen kann, zunächst in ein mysteriöses Gesundheitsresort in den Bergen und dort passieren ganz absurde Dinge, weil der Antiheld sich einfach nicht helfen lassen will. „ Caroline Wahl, Autorin

Immer noch lache sie laut auf beim Gedanken an einzelne Stellen im Buch. Sie sei "fasziniert davon, wie grandios Kaleyta schreiben kann", so Wahl.

Tahsim Durgun: "Es ist das Buch, was ich gebraucht hätte in der Schule"

Autor und Content-Creator Tahsim Durgun hat "Vierundsiebzig" als Buch-Tipp. Quelle: Mirza Odabaşı

"Jeder sollte 'Vierundsiebzig' von Ronya Othmann lesen", antwortet Autor und Content-Creator Tahsim Durgun auf die Frage nach seiner Lese-Empfehlung. Es sei das Buch, das er sich in der Schule als Lektüre gewünscht hätte, so Durgun.

Es macht in der deutschen Literaturwelt erstmals die Geschichte des kurdischen-jesidischen Leids sichtbar - auf schonungslose Art, die bitter nötig ist. „ Tahsim Durgun, Autor

Othmann schreibe die Wahrheit nieder und sorge für Gerechtigkeit, erklärt Durgun seinen Buch-Tipp. "Sie hat mit dem Buch ein bedeutsames und längst überfälliges Mahnmal für die Jesiden auf der ganzen Welt hergestellt."

Saša Stanišić: Verstehen "warum faschistische Kräfte gewählt werden"

Autor Saša Stanišić hat ein englisches Buch als Tipp: "Stolen Pride: Loss, Shame, and the Rise of the Right". Quelle: Magnus Terhorst

Auf die Frage nach seinem Lieblingsbuch antwortet Autor Saša Stanišić: Zuletzt habe er mit "mit viel Gewinn" das Buch "Stolen Pride: Loss, Shame, and the Rise of the Right" von Arlie Russell Hochschild gelesen.

"Wenn man mehr darüber erfahren will, warum faschistische Kräfte gewählt werden, und das sollte man wollen, dann bietet dieses Buch einen hervorragenden Einblick in die entsprechenden Entwicklungen in Teilen der USA, die psychologisch auch auf unsere ländlichen Regionen übersetzt werden können."

Kristine Bilkau: "Gedankenwelt der Liebe und Menschlichkeit"

Kristine Bilkau hat "Sein Garten Eden" als Buch-Tipp. Quelle: dpa

Der Buch-Tipp von Autorin Kristine Bilkau, die kürzlich den Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse gewann, basiert auf wahren Begebenheiten: In "Sein Garten Eden" erzähle Paul Harding von einer Insel vor Maine.

"Die Bewohner von 'Apple Island' leben in einer mixed-race Gemeinschaft, selbstversorgt und frei. Bis 1912, als der Staat die Community gewaltvoll auflöst", sagt Bilkau.

Harding erinnert mit Erzählkraft daran, was uns Menschen im besten Fall möglich ist: Miteinander auf Augenhöhe, eine Gedankenwelt der Liebe und Menschlichkeit. „ Kristine Bilkau, Autorin

Martin Suter: "Schade, dass es nicht ich war, der es geschrieben hat"

Autor Martin Suter hat "Für Polina" als Lese-Empfehlung. Quelle: Joel Hunn

Die Lese-Empfehlung von Martin Suter: "Für Polina" von Takis Würger. "Da habe ich so viel über den Gehörsinn gelernt wie bei 'Das Parfum' über den Geruchssinn", so Suter. "Und so viel über die Liebe wie im Leben. Schade, dass es nicht ich war, der es geschrieben hat.“

Katie Kento: "Rätsel, die es zu lösen lohnt"

Autorin Katie Kento empfiehlt das Buch "Der längste Schlaf". Quelle: Arne Wachtmann

"Eine Schlafforscherin mit prophetischen Träumen setzt sich trotz ihres rationalen Charakters mit dem Übersinnlichen auseinander", erzählt Autorin Katie Kento über ihre Lese-Empfehlung "Der längste Schlaf" von Melanie Raabe.

Diese Mischung aus psychologischer Spannung und magischem Realismus hat mich von der ersten Seite an gepackt und zum Ende hin sehr berührt. „ Katie Kento, Autorin

Gleich zwei starke Heldinnen stünden im Zentrum "einer Geschichte voller raffinierter Wendungen und Rätsel, die es zu lösen lohnt", so Kento

Carsten Henn: Werk macht spürbar "was Spitzenküche bedeutet"

"Ein Tisch am Fenster" ist der Buch-Tipp von Autor Carsten Henn. Quelle: Mirko Polo

Was bedeutet Sterneküche wirklich? Davon handelt "Ein Tisch am Fenster" von Vincent Moissonnier und Bert Gamerschlag. Ein Buch, das für Autor Carsten Henn "entwaffnend offen, berührend und witzig" ist und auf beeindruckende Weise spürbar mache, was Spitzenküche bedeute.

"Das 'Le Moissonnier' ist ein ebenso wunderbares wie einzigartiges Restaurant. Patron Vincent Moissonnier öffnet uns großzügig die Türen zu dieser Kölner Institution", so Henn.

Er erzählt viele Anekdoten aus seinem langen Leben als Gastronom, spricht offen über seine Depression, lässt uns aber auch ganz detailliert in die Töpfe schauen. „ Carsten Henn, Autor

Anne Scheller: Geschichte à la "Bridgerton"

Autorin Anne Scheller empfiehlt "Tipsys sonderliche Liebesgeschichte". Quelle: Tomas Rodriguez

Als Autorin für die Reihe "Die drei ??? Kids" schickt Anne Scheller Justus, Peter und Bob in allerlei Abenteuer. In ihrer Buch-Empfehlung geht es romantisch zu. Ihr Tipp: "Tipsys sonderliche Liebesgeschichte" von Else Hueck-Dehio.

Tipsys Geschichte spielt in Estland am Ende des 19. Jahrhunderts. Sie ist kurz, lustig, herzerwärmend und voll mit dem Charme vergangener Zeiten. „ Anne Scheller, Autorin

"Da gibt es Pferdeschlitten und Ballsäle und fantastische Kleider und - ganz wichtig - sehr kalte Füße. Wer 'Downton Abbey' und 'Bridgerton' mag, wird Tipsy (hoffentlich) lieben", so Scheller über ihre Lese-Empfehlung zum Welttag des Buches.

Anna Gürth ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Bayern

