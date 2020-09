4.667 Menschen haben in der vergangenen Woche die verloren geglaubten fünf Gemälde aus dem Gothaer Kunstraub von 1979 besichtigt. Mit dem Ende der Sonderpräsentation "Sie sind zurück!" gehe eine Woche des Ausnahmezustandes zu Ende, sagte ein Sprecher der Stiftung Schloss Friedenstein am Montag in Gotha.