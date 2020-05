Der Arbeitgeber darf bei Betriebsrenten aus Unterstützungskassen sowie bei Direktzusagen selbst bestimmen, wie er sie an den geschiedenen Ehepartner auszahlt. Allerdings nur bis zu einem Kapitalwert von momentan 82.800 Euro. So steht es im Gesetz (§17 VersAusgG). In der Praxis bedeutet das: