Laut der aktuellen Studie ist die Weltbevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt stark gewachsen. Derzeit lebten demnach fast 7,9 Milliarden Menschen auf der Erde. Während die Geburtenraten in den letzten 100 Jahren in vielen Ländern sanken, liegen die Geburtenziffern in manchen Ländern Afrikas und Südasiens nach Auskunft von Frank Swiaczny vom BIB dagegen bei mehr als vier Kindern pro Frau.