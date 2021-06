Bevölkerungszahl stagniert erstmals seit 2011

Die Bevölkerung in Deutschland ist zum ersten Mal seit 2011 nicht gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lebten 2020 insgesamt 83,2 Millionen Menschen in Deutschland. Zuvor - also in den Jahren 2011 bis 2019 - war die Einwohnerzahl demnach kontinuierlich von 80,3 Millionen auf 83,2 Millionen gewachsen.