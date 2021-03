Das Strafmaß entspricht nicht den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Die Anklagebehörde hatte ein Jahr und zehn Monate Haft ohne Bewährung verlangt, weil eine positive Prognose bei Fler fehle. Der Musiker sei nicht bereit, sich an Regeln zu halten, hatte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer betont. Nun kündigte sie an, Rechtsmittel zu prüfen.