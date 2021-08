Stefan Siedentop: Die Stadt Ulm hat mit diesem Modell Vorbildwirkung entfaltet. Auch Städte, die in ähnlicher Weise am Wohnmarkt agieren, also den Zwischenerwerb von Grundstücken und Immobilien praktizieren, zeigen, wie unter aktuellen Rahmenbedingungen mehr preisgünstiges Wohnen ermöglicht werden kann.