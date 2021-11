Mit Beginn der zweiten Halbzeit verlässt der FC Carl Zeiss Jena die Sportsgerichtsbarkeit, wendet sich an ordentliche Gerichte. Und auch das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt/Main bestätigt die vom DFB verhängte Strafe - der Spruch des Schiedsgerichts sei in Ordnung. Dieses ständige Schiedsgericht sei ein echtes Schiedsgericht und die Haftungsverteilung zu Lasten eines Vereins bei eingesetzter Pyrotechnik verstoße nicht gegen allgemeine Grundsätze. Jena geht in Revision gegen den DFB und im Juli verhandelt der BGH in letzter Instanz den Fall.