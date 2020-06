BGH urteilt über Mordvorwurf gegen Ku'damm-Raser

Quelle: dpa

Es ist der 01. Februar 2016, als sich in Berlin ein Autorennen mitten in der Innenstadt abspielt – mit verhängnisvollem Ausgang. Zwei damals 24 und 26 Jahre alte Männer, Hamdi H. und Marvin N., begegnen sich in ihren getunten Autos an einer Ampel. Kurze Blickkontakte, kleine zustimmende Gesten und es ist klar - beide wollen zeigen, was ihre Autos so hergeben.