Der See war nach Angaben der Stadt Eppingen durch den Rückstau des Dammes am kleinen Hilsbach entstanden. Wochenlang hatten die Nager penibel Äste und Kleinholz aufeinandergestapelt und das Wasser angestaut. Der Damm reguliere den Wasserstand an der Lebensstätte der Biber, sagt Frank Edlinger, der für die Biotopvernetzung in der Region zuständig ist. Deshalb habe er eine schützende Funktion für die Tiere. Zuerst hatte die "Heilbronner Stimme" über den "Bibersee" berichtet.