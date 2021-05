Wir Menschen haben Jahrzehnte gebraucht, um Insekten das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und von heute auf morgen werden wir es nicht umkehren. Aber wir können gegensteuern. Haben sich auch die Initiatoren des No Mow May gedacht - ausgerechnet in England, der Heimat des englischen Rasens. Das war 2019. Und jetzt ist er auch hier in Deutschland, der mähfreie Mai.