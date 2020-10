Drei Wochen lang fehlt von Raymond A. und Gerhard P. jede Spur - bis sich die Lage am 31. Oktober 1994 dramatisch zuspitzt. In Stuttgart geraten die beiden Verbrecher in eine Polizeikontrolle. Sie greifen zur Waffe, nehmen zwei junge Beamten als Geiseln und fliehen mit ihnen quer durch Deutschland.