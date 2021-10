Mit Hilfe dieses Kompasses kann man verstehen, wie Natur funktioniert und was unsere Eingriffe in die Natur bedeuten. Die große Herausforderung der Zukunft: Wie verhalten wir uns unserer Umwelt gegenüber? Wir sind Teil eines unglaublichen Selbstorganisationsprozesses, bei dem in Raum und Zeit mit Materie und Energietransformation Leben entstand. Nun gestalten wir unsere Umwelt wie keine andere Lebensform vor uns. Also müssen wir uns mit dieser Umwelt, dem Kontext unserer eigenen Existenz, beschäftigen. Das ist, was ich meine, was gewusst werden sollte.