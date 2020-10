Anders als in anderen Mitgliedsstaaten der Organisation gaben Schülerinnen und Schüler hierzulande auffallend weniger häufig an, Interesse an anderen Kulturen zu haben. Im Gegensatz dazu sagten aber mehr als drei Viertel (77 Prozent), sie hätten in ihrem Freundeskreis Kontakt zu Menschen aus anderen Herkunftsländern.