Die internationale Impfstoff-Allianz CEPI ("Coalition for Epidemic Preparedness Innovations") sei schon dabei, mindestens acht mögliche Impfstoffe zu entwickeln. Wissenschaftler gingen davon aus, dass in 18 Monaten mindestens einer von ihnen anwendungsbereit sein werde. "Nur mit einer entsprechenden finanziellen Förderung kann dieser enge Zeitplan eingehalten werden", so Gates.