Welttag der Biodiversität: Kinder für die Natur begeistern

Die Zooschule flankiert mit seinem Bildungsangebot sozusagen das Programm des Tierparks Nordhorn in Niedersachsen. Mehr als 15.000 Teilnehmer nehmen laut Schule jedes Jahr an den Angeboten teil. Dazu gehören Exkursionen etwa auf Wacholderheiden ebenso wie Kurse im Tierpark oder Besuche in Schulen.



Als "Leuchtturmprojekt" erhält die Zooschule 2025 den "Nationalen Preis - Bildung für nachhaltige Entwicklung", den alle zwei Jahre das Bundesministerium für Bildung und die Deutsche UNESCO-Kommission vergeben. Er wird am Welttag der Biodiversität in Berlin überreicht.