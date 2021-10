Die Drittimpfungen wurden zu einer Zeit verabreicht, in der die Delta-Variante vorherrschte, schreibt Biontech in der Pressemitteilung. Im Beobachtungszeitraum erkrankten in der Teilnehmergruppe ohne Drittimpfung 109 Menschen an Covid-19 - in der Vergleichsgruppe mit Auffrischung lediglich fünf.