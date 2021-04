"Ich war sehr überzeugend - wie ein Sektenführer", hätten seine Freunde damals gesagt. "Man fühlt alles so stark und glaubt so richtig an das, was man sagt", beschreibt es Liam. Zwei Wochen ging das so, bis es "wirklich verrückt" wurde, und er überzeugt war, nicht mehr in der realen Welt zu sein. Liam sagt: