Kirche will bessere Personalakten einführen

Als Reaktion auf den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche hat die Deutsche Bischofskonferenz eine verbesserte Personalaktenführung beschlossen. In der Vergangenheit seien die Akten oft mangelhaft geführt worden, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing, am Donnerstag zum Abschluss der Herbstvollversammlung in Fulda.