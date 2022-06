Es habe in den Gemeinden immer Menschen gegeben, die vom Missbrauch wussten, sagt Schmitz. So etwas könne in die Studie von Historikern einfließen – das sei grade aus Sicht der Betroffenen wichtig. Die historische Studie der Münsteraner Wissenschaftler unterscheidet sich von den juristischen Gutachten, die die Bistümer in Köln und in München in Auftrag gegeben haben.