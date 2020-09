Vor der zunehmenden Verbreitung von Kinderpornografie in Schüler-Chatgruppen hat das Bundeskriminalamt in Wiesbaden gewarnt. Das BKA habe eine Zunahme solchen Materials in Chatgruppen für Kinder und Jugendliche festgestellt, sagte der Experte der Behörde für Cyberkriminalität, Markus Koths, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.