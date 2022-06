Ein bisschen fühlte es sich am Vormittag im schweizerischen Bellinzona wie ein Endspiel einer Fußballweltmeisterschaft an. Das lag nicht nur an den Beschuldigten, dem langjährigen FIFA-Boss Joseph Blatter und dem einstigen UEFA-Chef Michel Platini, sondern auch an der Institution des Bundesstrafgerichts, höchste Instanz in Strafsachen in der Schweiz. Mehr geht nicht.