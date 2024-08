Blitzermarathon: Wo Sie aufpassen müssen

Die Polizei in Hessen am Montag mit der sogenannten "Kontrollwoche Speed" begonnen. Laut einer Sprecherin des hessischen Innenministeriums nehmen alle hessischen Polizeipräsidien an der europaweiten Aktion teil. Die Ausgestaltung und der Umfang der Teilnahme läge aber bei den Präsidien selbst.