Ärzte warnen: Kritischer Mangel an Blutspenden

Besonders kritisch sei die Situation in Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz , dem Saarland und Niedersachsen . "In einigen Fällen mussten planbare Operationen bereits verschoben werden", sagte Nohe. Doch auch bundesweit gebe es "deutlich Luft nach oben". "Es ist nun ganz entscheidend, dass wir sämtliche angebotene Termine in den kommenden Wochen hoch auslasten, um die Versorgung mit überlebenswichtigen Blutpräparaten aufrechtzuerhalten."