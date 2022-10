"Dann hat er mich so ein Stück nach vorne gerissen an den Haaren", sagte sie. Er habe ihr den Daumen ins Auge gedrückt, ihr in den Kopf gebissen und mit der Faust in die Flanke geboxt. Sie betonte auch, es sei nicht die erste Attacke dieser Art in der rund elf Jahre dauernden "On-Off-Beziehung" zwischen ihr und Boateng gewesen. Sie sei "daran gewöhnt" gewesen, "dass es Gewaltübergriffe gab, dass es toxisch zuging". Boateng schüttelte bei der Aussage seiner Ex-Freundin immer wieder den Kopf.