Als Nobody war der in Duluth, Minnesota im Mittleren Westen als Robert Allen Zimmerman geborene Gitarrist mit dem näselnden Singsang Anfang der 60er Jahre nach New York gekommen. Mit Songs wie "Blowin' In The Wind" und "The Times They Are A-Changin'" stieg er zu einer Ikone der Bürgerrechts- und Friedensbewegung auf.