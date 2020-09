Marley wollte seine letzten Tage oder Wochen in seiner Heimat Jamaika verbringen, doch bei der Zwischenlandung in Florida war er zu schwach für den Weiterflug. Er verstarb am Morgen des 11. Mai 1981 in Miami. Sein Sarg wurde in sein Heimatdorf Nine Miles überführt.



In Jamaika wurde Marley mit einer nationalen Trauerfeier im Stadion von Kingston geehrt. Beigesetzt wurde er in einem Mausoleum, mit Bibel, seiner roten Gibson-Gitarre und einem Cannabiszweig.