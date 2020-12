Mit dem "Meine Oma"-Titel spielt Böhmermann auf ein Lied des WDR-Kinderchors an, das Ende Dezember 2019 für Aufregung in Deutschland sorgte. Zu der bekannten Melodie von "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad" sangen die Kinder kurz nach Weihnachten in einem Video einen spöttischen Text über die Klimasünden der älteren Generation.