Metzger will mehr über das Opfer erfahren. Die ehemalige Anwältin hatte in einem Industriehof in Karlsruhe ihre Kanzlei. Aune H. lebte in Scheidung, ihr Ex-Mann wohnte nicht mehr in der Stadt - hatte allerdings noch die Vollmacht für ihre Bankkonten. Als er die kontrolliert, macht er eine beunruhigende Entdeckung.