ZDFheute: Vor drei Jahren gab es eine Bombendrohung bei Condor. Da hat der Pilot laut Medienberichten während des Flugs in eine Durchsage verkündet, dass man deshalb in Kreta zwischenlanden werde. Einige Passagiere hatten wohl aus Todesangst geweint. Wie sollte so eine außergewöhnliche Landung den Passagieren erklärt werden? Sollte man da überhaupt eine Bombe erwähnen?