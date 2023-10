An drei Schulen in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt gingen am Dienstagmorgen ebenfalls Drohungen ein. Eine Sprecherin der Polizei sprach von "Gewaltandrohungen". Gegen Mittag gab die Behörde Entwarnung. Bei Durchsuchungen der drei betroffenen Schulen seien keine Anhaltspunkte für Gefährdungen gefunden worden, sagte die Polizeisprecherin. Regulärer Unterricht sei in den Schulen erst am Mittwoch wieder geplant. Mehrere Schüler und eine Lehrerin wurden medizinisch versorgt. Hintergrund sei die psychisch belastende Situation gewesen.