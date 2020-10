Randa Ahmed spricht Deutsch, Englisch und Arabisch fließend. Als Kind haben ihre Eltern für die Botschaft des Sudan in Bonn gearbeitet. Jetzt ist sie zurück als Mitarbeiterin einer der zahlreichen UN-Organisationen, deren junge Belegschaft dem kleinen Bonn ein internationales Flair gibt. Eine "Weltenbürgerin", so sagt sie selbst, von denen nun viele in Bonn leben und dort die Lage am Rhein, das Grün und die überschaubare Größe der Stadt schätzen. Das alte Parlamentsviertel ist längst ein internationaler Campus geworden.